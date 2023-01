PSD tenta acelerar e reúne Conselho Estratégico este sábado

O PSD vai tentar acelerar a sua afirmação na liderança da oposição e na construção de uma alternativa de governo. E um dos sinais será dado pelo Conselho Estratégico Nacional (CES), que se reúne este sábado pela primeira vez sob a atual direção. Foi criado por Rui Rio e já teve Joaquim Miranda Sarmento, atual líder parlamentar, a encabeçá-lo. Atualmente, é coordenado por Pedro Duarte.

Cada uma das 25 áreas temáticas do CEN terá o seu coordenador, sendo que 15 são independentes, 13 são mulheres e o intervalo etário dos coordenadores situa-se entre os 25 e os 58 anos.

A reunião vai decorrer à porta fechada e contará com a presença do líder do PSD, Luís Montenegro.