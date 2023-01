Marcelo manda eutanásia para Tribunal Constitucional

O Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização da lei que legaliza a eutanásia. “A certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias”, justifica Marcelo Rebelo de Sousa na nota em que dá conta do envio do diploma para o TC. E em que também lembra a decisão do Constitucional em 2021.

“Tendo presente que, em 2021, o Tribunal Constitucional formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre morte medicamente assistida – que considerou inconstitucional – e que o texto desse diploma foi substancialmente alterado pela Assembleia da República, o Presidente da República requereu a fiscalização preventiva do Decreto n.º 23/XV, acabado de receber, para assegurar que ele corresponde às exigências formuladas em 2021”, escreve o Presidente, que, como se lê, já tinha a decisão preparada. O próprio reconhece que enviou o diploma assim que o recebeu esta quarta-feira.

Na mesma nota, Marcelo também faz referência a um dos últimos problemas levantados sobre a lei: não terem sido ouvidas as assembleias legislativas de Açores e Madeira. Começa por escrever que “de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, parece não avultar, no regime substantivo do diploma, um interesse específico ou diferença particular das Regiões Autónomas”. Contudo, parece encontrar problemas territoriais na versão da lei que agora chegou a Belém.

“Quanto ao acesso dos cidadãos aos serviços públicos de Saúde, para a efetiva aplicação desse regime substantivo, o diploma só se refere a estruturas competentes exclusivamente no território do Continente (Serviço Nacional de Saúde, Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, Direção-Geral de Saúde), em que não cabem as Regiões Autónomas. O que significa que diploma complementar, que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde, que são autónomos, deverá, obviamente, envolver na sua elaboração os competentes órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”, escreve Marcelo.

O diploma enviado esta quarta-feria de São Bento para Belém e de Belém apra o TC é a terceira versão da legalização da eutanásia aprovada pelo Parlamento. A primeira foi enviada para o TC e considerada inconstitucional, a segunda foi vetada por Marcelo num momento em que já tinha decidido a dissolução do Parlamento.