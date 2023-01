Bento XVI: Presidente da República assina decreto de luto nacional para quinta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou esta quarta-feira o decreto de luto nacional pela morte do Papa emérito Bento XVI, que se vai cumprir na quinta-feira, dia das cerimónias fúnebres.

“O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que declara luto nacional no dia 05 de janeiro de 2023, pelo falecimento do Papa Emérito Bento XVI”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

Marcelo Rebelo de Sousa estará na quinta-feira nas cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI, "em representação do Estado português".

Apenas as delegações do Governo e da Presidência de Itália e da Alemanha participarão oficialmente da cerimónia.

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 09:30 locais (08:30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco.

Bento XVI morreu no sábado, no antigo mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde residia desde 2013, após ter renunciado ao papado.