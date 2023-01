PSD vai abster-se na moção de censura ao Governo. “Este não é o momento”, diz Montenegro

O PSD irá abster-se na moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal e debatida na quinta-feira no Parlamento. A informação foi confirmada pelo Expresso durante a reunião da bancada parlamentar que ainda decorre.

A justificar o sentido de voto, o presidente social-democrata disse, na reunião à porta fechada com os deputados, que o PSD deve aproveitar o debate da moção de censura para assinalar as falhas governativas do PS. Mais: quando quiser tentar derrubar o Governo, o PSD apresentará a sua própria moção de censura, acrescentou Luís Montenegro.

“Este não é o momento”, justificou ainda, lembrando que a abstenção do partido é por respeito à democracia e à atual situação política. Segundo apurou igualmente o Expresso, o líder descreveu como “inesperada” a situação atual, tendo o PS todos os instrumentos necessários para executar o seu programa político. Além disso, recordou, ainda nem um ano passou desde que os eleitores deram uma maioria absoluta aos socialistas.