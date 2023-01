IL: José Cardoso, o novo candidato à liderança, defende "descentralização" e "liberalismo de proximidade"

O atual conselheiro da Iniciativa Liberal (IL), José Cardoso, esteve para encabeçar uma lista ao Conselho Nacional (CN), mas acabou por decidir à ultima da hora entrar na corrida à liderança. O motivo? Foi constatar que “muitos membros” também não se identificavam com as candidaturas de Rui Rocha e Carla Castro, que integram a atual direção. “Ouvi muitas pessoas a dizer que iam votar em branco. Não concordavam com a ideia da continuidade”, justifica ao Expresso, um dia após ter anunciado a sua candidatura num vídeo enviado aos membros.

