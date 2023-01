Novos ministros "dão garantia que não haverá perturbação", garante António Costa

Os dois novos ministros “são duas pessoas com experiência governativa que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da burocracia necessária á boa contratação públcia e dão garantias que não haverá perturbação no que estava a ser executado”. Foi com todas estas garantias que o primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta segunda-feira as mudanças no seu Governo decorrentes da crise política aberta com a polémica à volta da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

Até agora, o primeiro-ministro só tinha falado sobre caso ainda antes da demissão de Alexandra Reis de secretária de Estado do Tesouro, para reconhecer que o caso não acabava com os esclarecimentos da TAP. Esta segunda-feira, já depois de divulgada a nota da Presidência a dar conta das escolhas da divisão do ministério que era tutelado pelo Pedro Nuno Santos, Costa justificou as escolhas de João Galamba para as Infraestruturas e de Marina Gonçalves para a Habitação com a necessidade de escolher quem já conhece dossiers e procedimentos.

“Não há aqui nenhum compasso de espera, pelo contrário há uma continuidade que é normal na ação política”, afirmou o primeiro-minsitro, para quem este é um momento de “enfatizar” a continuidade de políticas.