Partidos antecipam ano "difícil" e prometem "oposição firme" à "maioria dissoluta"

Entre a confiante mensagem de Natal do primeiro-ministro e o discurso de Ano Novo do Presidente, que será divulgado este domingo à noite, que se espera pontuada por avisos, rebentou uma crise política no país, que entra no ano à espera de uma remodelação.

À espera de um ano difícil, os partidos da oposição prometem não baixar os braços e lutar por mais soluções face à crise económica e social. Do lado da oposição, as expectativas para 2023 são na verdade “baixas” e pouco positivas. A começar pela conjuntura económica – com o esperado aumento da inflação e das taxas de juro no crédito à habitação –, os partidos antecipam que a maioria absoluta do PS continue sem dar soluções para o país e garantem uma “oposição firme” ao Governo de António Costa. E vão estar também atentos ao processo de revisão constitucional, cuja comissão eventual de revisão constitucional, vai tomar posse na próxima quarta-feira.

“Preferíamos ser otimistas, mas de facto o ano de 2023 pode ser crítico face à conjuntura externa e interna desfavorável”, diz ao Expresso o deputado do PSD Duarte Pacheco. Em primeiro lugar, sublinha, porque não se vislumbra que haja uma solução “a breve prazo” para o conflito na Ucrânia, o que trará implicações para toda a Europa, e depois porque o país tem um crescimento económico que se aproxima "da estagnação", se não caminharmos mesmo para uma “recessão”.