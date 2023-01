Luís Marques Mendes: Pedro Nuno Santos "não tinha alternativa credível, tinha de sair"

No habitual espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, o comentador Luís Marques Mendes analisa as demissões da secretária de Estado Alexandra Reis e do ministro Pedro Nuno Santos, os novos problemas que António Costa enfrenta, o futuro do Governo do PS, os fundos europeus que Portugal vai receber este ano e a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa