Polémica na TAP: Governo admite rever regras para gestores públicos

“Vamos ter de rever” as regras, diz um membro do Governo ao Expresso. “Pode haver vantagem em que não existam graus de ambiguidade na lei, é importante olhar para esse tema”, acrescenta outro. O caso dos 500 mil euros pagos pela TAP pela rescisão de Alexandra Reis despertou alguns membros do Governo para a necessidade de rever a legislação que se aplica às empresas públicas, de forma a evitar outras polémicas no futuro.

A forma como o Governo foi tomando consciência do caso da semana ilustra bem o verdadeiro imbróglio jurídico. Quando a notícia do “Correio da Manhã” rebentou, em pleno Natal, nenhum alarme específico soou no Governo, ou mesmo na Presidência: Marcelo Rebelo de Sousa chegou a considerar, sem dar margem a dúvidas, que a indemnização cumpria a lei. Mas na segunda-feira, passadas as festas, as dúvidas apareceram: não só se percebeu que a TAP estava excecionada do estatuto do gestor público (que limitaria fortemente qualquer indemnização e obrigaria a devolução caso entrasse noutra empresa pública no prazo de 12 meses), como se acabaria por perceber que a empresa tinha recorrido a uma figura específica que permitiria rescindir com Alexandra Reis negociando um acordo e sem ter de cumprir todas as formalidades exigidas pelo estatuto e pelas leis que regem o sector empresarial do Estado. Porquê? Porque quando a TAP regressou ao Estado, um diploma assinado por dois ministros de António Costa atribuiu à empresa uma exceção no plano das remunerações dos seus gestores, deixando em aberto (na letra da lei) se a TAP estava ou não excecionada também no que às rescisões diz respeito.