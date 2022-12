IL adia Conselho Nacional extraordinário que ia discutir projeto de Lei de Bases da Saúde

O Conselho Nacional extraordinário da IL que ia decorrer hoje foi adiado já que o grupo parlamentar pediu para retirar “nesta fase” o projeto para uma nova Lei de Bases da Saúde, adiantou à Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, “esta decisão unânime dos oito deputados teve como objetivo evitar que o debate em torno de um documento estruturante como a Lei de Bases da Saúde saísse prejudicado pelo atual momento interno em que o partido se encontra”.

A IL tem eleições internas antecipadas marcadas para janeiro do próximo ano, uma disputa à qual João Cotrim Figueiredo não se recandidata, estando na corrida eleitoral Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da atual Comissão Executiva do partido.

“O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pediu para retirar, nesta fase, o documento relativo à Lei de Bases da Saúde submetido para debate e recolha de contributos por parte dos membros do Conselho Nacional”, referiu fonte oficial à Lusa.

Uma vez que a reunião extraordinária deste órgão máximo entre convenções tinha como ponto único analisar e debater este projeto de lei, o Conselho Nacional foi adiado.

De acordo com informação que tinha sido adiantada à Lusa no fim de semana, na última reunião do Conselho Nacional, o ainda líder liberal, João Cotrim Figueiredo, “referiu a necessidade da realização de um Conselho Nacional para debater e ouvir os membros deste órgão sobre o diploma que o grupo parlamentar da IL pretende apresentar na Assembleia da República”.

Uma nova Lei de Bases da Saúde foi uma das prioridades para esta legislatura com as quais João Cotrim Figueiredo se comprometeu.