PSD pede audições da ANAC, NAV e Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves

O PSD solicitou esta sexta-feira audições dos responsáveis de três entidades, na sequência da manchete do Expresso que revela “falhas graves” no controlo aéreo.

No requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Afonso Oliveiro, os sociais-democratas pedem audições do diretor do GPIAAF- Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, Nelson Oliveira; do presidente do Conselho de Administração da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil, Tânia Simões e a presidente do Conselho Executivo (CEO) da NAV Portugal- Navegação Aérea, Alexandra Reis.

"A matéria é muita grave e exige um cabal esclarecimento e apuramento de responsabilidades, e para que sejam adotadas todas as medidas que garantam uma exigível monitorização rigorosa do tráfego aéreo e a efetiva segurança dos aeroportos portugueses", pode ler-se no documento.

Em causa está um relatório divulgado pelo Expresso que revela “graves falhas” no controlo de tráfego aéreo, com os investigadores a admitirem que “acidentes foram evitados por acasos excecionais”.

O grupo parlamentar do PSD considera que os esclarecimentos são vitais até para que “não se repitam os indesejados factos citados”, como o facto de os controladores aéreos terem televisão para passar o tempo e os registos de assiduidade e pontualidade serem “manipulados”.