André Ventura quer o Chega a superar o PSD no próximo ato eleitoral

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou hoje que o seu objetivo, caso seja reeleito no próximo congresso do partido, é superar o PSD no próximo ato eleitoral que decorrer no país.

"Ficou claro qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é superarmos o PSD no próximo ato eleitoral que houver. Isto não é nenhuma afronta aos dois partidos [Iniciativa Liberal e PSD]", afirmou aos jornalistas André Ventura no final do 12º Conselho Nacional, que decorreu em Castelo Branco.

O líder do Chega está confiante que pode ultrapassar o PSD e adiantou que a Iniciativa Liberal já deixou claro que não aceita qualquer acordo com o Chega.

"Já foi dito pela IL que não aceitará nenhum acordo que envolva o Chega. O Chega tem, neste momento, o dobro das intenções de voto da IL" salientou.

André Ventura deixou claro que o seu objetivo, se for reeleito como espera no próximo congresso do partido "é ultrapassar o PSD como principal partido da oposição".

Além disso, sublinhou que pretende "assegurar, no próximo parlamento, um governo à direita, mas um governo à direita onde o Chega tenha mais preponderância que o PSD e não o contrário", concluiu.