Das grandes cidades para o resto do país, a marcha da Iniciativa Liberal

Ainda não são nove da manhã e Mário Guerreiro já está à porta do Moinho da Longueira. O ícone da freguesia do sudoeste alentejano, impecavelmente caiado e pontuado por barras azuis, é ponto de encontro local e visitado todos os dias por turistas e estudantes. Aos 58 anos, o ex-motorista da Câmara de Odemira veste agora o papel de moleiro e dá as boas-vindas a todos os visitantes, muitos deles estrangeiros. “Antes, eram só portugueses. Agora, são sobretudo turistas e imigrantes”, nota. Criada em 2001, Longueira/Almograve é das freguesias mais recentes do concelho e uma das que mais cidadãos oriundos de países como o Bangladesh, Tailândia, Índia e Nepal tem acolhido para trabalhar nas estufas agrícolas. “Foi a única coisa que mudou por aqui nos últimos anos. Os desafios são muitos”, explica.

Há 25 anos sob liderança socialista, a autarquia de Odemira conta desde as últimas autárquicas com a Iniciativa Liberal (IL) no lado da oposição. O partido liderado por João Cotrim de Figueiredo registou aqui o melhor resultado fora dos centros urbanos: 4,46% dos votos para a Câmara e 6,09% para a Assembleia Municipal. “Tinham muita malta nova. Muita gente votou neles”, atira Mário, ciente do crescimento do partido na zona. E o crescimento, anseiam os liberais (ver caixa), é sustentado por todo o país: até às eleições legislativas, de janeiro, a IL tinha 48 núcleos territoriais, atualmente, conta com mais 33 núcleos, 14 deles ainda a aguardar o plenário fundador.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.