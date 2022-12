Corrupção: ‘jeitinhos’ e familiares separam cidadãos de políticos

“Puxar cordelinhos” por um amigo ou conhecido, nomear um familiar para um cargo político, pode nem sempre ser ilegal, mas nem por isso deixa de gerar polémica. O espaço cinzento na lei, o que permite os célebres ‘jeitinhos’, é visto de forma bem diferente por eleitos e eleitores. No Dia Internacional Contra a Corrupção, o estudo “Ética e integridade na política: perceções, controlo e impacto”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresentado esta semana e já disponível para consulta no site, mostra como se dividem e como têm graus de exigência diferentes, políticos e cidadãos portugueses.

“Para os políticos, é realmente condenável aquilo que a lei determina que é proibido fazer, enquanto os cidadãos acham que a boa conduta vai além do que está na lei”, explica ao Expresso Susana Coroado, coordenadora do estudo, juntamente com Luís de Sousa. É o caso da nomea­ção de familiares para cargos políticos e o “puxar de cordelinhos” para favorecer alguém, os dois cenários de potencial corrupção onde existe “mais desacordo entre cidadãos e eleitos”. Estes comportamentos são vistos como corruptos pela sociedade — o nepotismo, por exemplo, é classificado pelos inquiridos como 7,85, numa escala de zero a 10, onde zero “não é corrupção” e 10 “é corrupção”, enquanto os políticos atribuíram apenas 4,83 (ver infografia).