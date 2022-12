Iniciativa Liberal: Lista de Carla Castro à direção inclui ex-governante e ambiciona “maiores voos políticos”

A lista de Carla Castro à comissão executiva da Iniciativa Liberal (IL) é mais reduzida, conta com 15 membros efetivos e cinco suplentes, e inclui um ex-membro de Governo. Trata-se de Pedro Silva Martins, que foi secretário de Estado do Emprego entre 2011 e 2013, atualmente é membro do Conselho Nacional da IL e será vogal na lista candidata à direção.

Também Carlos Martins, que foi vice-presidente do município de Santa Maria da Feira, entre 1999 e 2005, e adjunto do secretário de Estado da Juventude, em 2006, integra a lista da candidata liberal, que está a ser apresentada oficialmente esta quinta-feira em Aveiro.

"Com esta lista, apresento uma candidatura que permite aliar experiência política e conhecimento da organização da IL, com capacidade para fazer crescer o partido, chegar a novo eleitorado e para que tenha aspirações de governo", afirmou Carla Castro, em declarações aos jornalistas.

Da equipa constam membros dos 20 aos 61 anos, de diversas áreas, com experiência governativa nacional e autárquica, e que já passaram também pelos diversos órgãos do partido. A diversificação geográfica foi também outra preocupação da lista, que conta com “10 membros do sul, três do centro e sete do norte de Portugal”, acrescentou.

O número dois da lista é Paulo Carmona, que também dirige a campanha de Carla Castro, que já visitou 30 núcleos locais da IL e que nos próximos dias manterá contactos também com os núcleos territoriais de Lisboa, Aveiro e Benelux. Membro da atual Comissão Executiva da IL, o conhecido gestor é adjunto do gabinete de apoio parlamentar da IL e coordenador do núcleo de Sintra do partido, será o vice-presidente do partido caso seja eleita a lista na VII Convenção da IL, agendada para os dias 20 e 21 de janeiro.

Também Filomena Francisco, coordenadora do núcleo da IL de Ponte de Lima, é proposta para a vice-presidência do partido. Em janeiro, a psicóloga Comunitária e das Organizações foi candidata nas Legislativas pelo círculo eleitoral de Lisboa e nas autárquicas, de 2021, foi candidata à Câmara Municipal de Loures.

Já João Cascão, membro da comissão instaladora e fundador da IL, terá o cargo de secretário-geral do partido na lista de Carla Castro. Mestre em Química Bioorgânica, desempenhou até agora diversas funções no seio do partido, tendo integrado por mais do que uma vez a direção e participado na primeira fase de expansão territorial da IL.

Vanda Morgado, jurista que integrou a lista de candidatura às autárquicas do concelho do Montijo, em 2021, e é atualmente vogal no Conselho de Jurisdição do partido junta-se também à equipa de Carla Castro, após ter integrado o Gabinete de Estudos da IL.

Candidata promete mais ação e “crescimento sustentado”

De olhos postos no futuro, Carla Castro quer conquistar “novo eleitorado” e promete um partido que vai sair “das redes sociais para as ruas” com ambição de ser Governo. “É uma lista com capacidade unificadora e que saberá fazer crescer a IL a partir dos membros e da estrutura local. Este é o partido do mérito que se deve abrir a maiores voos políticos”, defendeu.

Para a candidata à presidência da IL, será importante garantir o “crescimento sustentado” das ideias liberais e alcançar mais segmentos sociais e eleitorais, através da “descentralização” do partido. “Existe eleitorado órfão e em temas que nos são caros, há que crescer nas periferias e no interior. No nosso projeto não abandonamos nenhum território. Queremos uma Iniciativa Liberal para todos”, garantiu, apontando para a expansão dos núcleos.

Ao seu lado, esta quinta-feira, esteve Tiago Mayan Gonçalves, ex-candidato da IL a Belém, que já tinha manifestado preferência pela candidata no duelo liberal com Rui Rocha. O candidato apoiado por Cotrim de Figueiredo vai anunciar no sábado, em Lisboa, a sua lista à direção.