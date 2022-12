Marcelo e a crise na Saúde: "Nas próximas semanas tenciono visitar os hospitais"

O Presidente da República prepara-se para dedicar “as próximas semanas” ao setor da Saúde, que reconhece estar a viver “tempos muito difíceis”. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou-o esta quarta-feira, após uma visita ao Campo Militar de Santa Margarida.

“Tenho acompanhado a situação e quero visitar os hospitais", afirmou o Presidente, explicando que tenciona "nas próximas semanas ir ver nos locais a evolução dos acontecimentos, desde que isso não prejudique os serviços de saúde”.

Marcelo sublinhou que sendo normal “todos os anos, neste período” viverem-se “tempos muito difíceis”, com a aproximação do inverno e “este ano com três surtos, o da gripe clássica, os novos virus e a covid 19”, a “pressão sobre as urgências” aumenta. E ao contrário do que tem feito até aqui, em que ausculta o setor sobretudo com audiências no palácio de Belém, o Presidente decidiu ir para o terreno.

Esta novidade acontece quando o Governo tenta introduzir alterações na gestão do SNS, após a posse do novo ministro, Manuel Pizarro, e do novo CEO do setor, Fernando Araújo. Esta semana, foram substituidas as administrações de dois hospitais e determinado o desvio de doentes menos graves para os centros de saúde. Mas os tempos de espera nas urgências são elevadíssimos, o que levou à demissão de várias administrações hospitalares.

A carência de médicos de família tem sido agravada pela falta de resposta de médicos aos concursos abertos pelo Estado, que continuam a manter uma elevada taxa de vagas por preencher.