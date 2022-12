Guerras de ministros com secretários de Estado foram muitas, mas nem todos caíram: alguns chegaram lá acima

A remodelação desta semana, que culmina esta sexta-feira com as tomadas de posse no Palácio de Belém, foi desencadeada não só pela necessidade de substituir Miguel Alves como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, mas também para pacificar o ministério da Economia: João Neves, secretário de Estado da Economia, e Rita Marques, do Comércio e Turismo, foram demitidos pelo primeiro-ministro dois meses depois de terem entrado em conflito direto com António Costa Silva, o ministro independente que defendeu em público uma descida transversal do IRC contra o próprio programa do PS.

