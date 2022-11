Parlamento adia, pela terceira vez, votação da eutanásia

Pela terceira vez, foi adiada a votação do diploma da eutanásia na especialidade. O Chega voltou a pedir esta quarta-feira um novo adiamento da votação do texto final sobre a morte medicamente assistida, proposta que contou com os votos a favor do PS e PSD. O Bloco de Esquerda votou contra, enquanto os restantes partidos se abstiveram.

Em causa esteve uma alteração feita à última da hora pelo PS sobre a entrada em funções da comissão de verificação da morte medicamente assistida. O deputado do Chega Bruno Nunes invocou a alteração enviada aos partidos por mail já de madrugada e alertou para o risco de o diploma ser “inconstitucional”.

A deputada socialista Isabel Moreira deu razão ao deputado do Chega e defendeu que a questão merecia uma discussão mais alargada e com “seriedade” - até porque a agenda do dia da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias era longa e a eutanásia estava a meio da ordem de trabalhos.

Na terça-feira, fonte do grupo parlamentar socialista garantia ao Expresso que o texto final sobre a eutanásia não seria alvo de alterações e que contava com o aval de todos os partidos proponentes. No entanto, Isabel Moreira não garantia que a votação do diploma na especialidade acontecesse hoje, antes de seguir para votação final global.