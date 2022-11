Aprovado orçamento de Moedas para a Câmara de Lisboa, isenção de IMT fica pelo caminho

Está confirmado o travão à proposta de Carlos Moedas que previa a isenção de IMT para jovens até 35 anos na compra de uma casa até 250 mil euros. Como o Expresso noticiou na semana passada, parte da oposição à esquerda uniu-se em torna de uma medida alternativa, que recebeu luz verde ao início desta tarde, quando a reunião privada da Câmara Municipal de Lisboa (CML) ainda decorre.

Não sem alterações de última hora. O Expresso sabe que a equipa de Moedas, e de Anacoreta Correia, vice-presidente e responsável pelas Finanças da autarquia, incorporou a medida alternativa do PS na sua própria proposta de isenção do IMT, sugerindo assim um 2 em 1.

Ainda assim, a de Moedas ficou pelo caminho. E a do PS, com uma alteração vinda do Bloco de Esquerda, que foi votada primeiro em alternativa e depois em votação global, teve luz verde: recebeu os votos a favor de PS, Bloco, Livre e Cidadãos por Lisboa. E a abstenção de PCP e da própria coligação PSD/CDS.

Embora sem alternativas para fazer aprovar a isenção de IMT, o presidente da CML ganha aqui um argumento na narrativa optando pela abstenção: por um lado, vê a esquerda barrar-lhe uma medida que considera central, o que dá força à ideia de que não consegue pôr em prática o programa que gostaria; e por outro, mostra abertura às propostas que chegam da oposição.

Subsídio ao arrendamento avança

A medida alternativa do PS aprovada esta tarde prevê que, em vez de apoio à compra de casa, a CML use os mesmos 4,5 milhões de euros num “subsídio de arrendamento jovem”, que cubra a diferença entre os preços do mercado e os valores praticados no Programa de Renda Acessível (PRA), até um limite de 400 euros. A título de exemplo, se uma casa é avaliada em 600 euros e no PRA custa 300, é a autarquia que cobre os 300 euros de diferença.

Os destinatários são também os jovens até 35 anos, dentro dos escalões de rendimentos do PRA, isto é, os que ganham acima do salário mínimo e até 35 mil euros brutos por ano, no caso de pessoa singular, ou até 50 mil euros, tratando-se de um casal.

Além disso, também votada esta manhã, há uma nova alínea no “Subsídio de Arrendamento Jovem”, proposta pelo Bloco, que pretende tornar a medida “mais ampla e abrangente”, como dizia ao Expresso a vereadora Beatriz Gomes Dias.

Trata-se de um programa dentro do programa, desenhado para estudantes universitários deslocados, chamado “Viva a República!”, que determina “um apoio do município a associações de estudantes para fins habitacionais”, e que é calculado “atribuindo um valor por cada pessoa que viva na habitação e pertença à associação de estudantes para fins habitacionais”. Esse valor inclui a “caução solicitada pelo proprietário da habitação, que deve ser devolvida ao município no final do contrato de arrendamento”.

Também à esquerda, a vereadora Paula Marques, do Cidadãos por Lisboa, tinha dito ao Expresso que a isenção de IMT “não é socialmente justa, e pode até aumentar casos de endividamento dos jovens, diante do cenário de aumento de juros previsto”. E que, por isso, ia votar também a favor da alternativa para habitação estudantil.

Orçamento passa

A reunião da autarquia durou mais de oito horas e obrigou a começar a reunião pública com duas horas de atraso. E a votar o documento global com o orçamento para o próximo ano também já tarde dentro.

Sem surpresa, o primeiro orçamento municipal em Lisboa da exclusiva responsabilidade da coligação PSD/CDS que lidera a autarquia foi aprovado. Era uma aprovação anunciada, depois de o PS ter confirmado que voltaria a abster-se , tal como fez no ano passado.

O documento teve o voto contra de parte da oposição à esquerda: PCP, Bloco, Livre e Cidadãos por Lisboa. Com os votos a favor dos sete vereadores dos ‘Novos Tempos’ e a abstenção dos cinco do PS, o documento que distribui mais de 1300 milhões de euros recebe assim luz verde.