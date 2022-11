Mudanças na Economia estavam previstas há cerca de um mês

Desde sexta-feira, o dia em que o Orçamento do Estado para 2023 foi aprovado, que recomeçaram os rumores no PS e no Governo sobre uma remodelação em curso. O timing não é estranho a António Costa: o primeiro-ministro entende que a aprovação de um OE é a altura mais indicada para fazer o refrescamento das equipas e já o fez assim anteriormente, a meio do seu primeiro mandato. A decisão já estaria tomada há cerca de um mês, apurou o Expresso, quando o ministro da Economia fez saber em São Bento que a relação com dois secretários de Estado que o tinham desautorizado em público não era sustentável.

