Mendonça Mendes sai das Finanças para adjunto de Costa

Tem um perfil mais político do que técnico, por isso o fato de política pura que veste o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro assenta-lhe melhor que o da pasta dos Assuntos Fiscais, onde o seu nome foi recebido com alguma estranheza quando foi nomeado em junho de 2020, quando João Leão substituiu Mário Centeno na pasta das Finanças. António Mendonça Mendes, irmão da ministra adjunta Ana Catarina Mendes é o novo braço direito de António Costa, e o Presidente da República já aceitou o nome.

O líder da poderosa federação socialista de Setúbal e apoiante de António Costa desde sempre passa a ter agora a responsabilidade pela coordenação interna do Governo e pela articulação da comunicação. Mendonça Mendes não é um estranho nos corredores do poder de Lisboa, como era o caso do seu antecessor Miguel Alves, que deixou a presidência da câmara de Caminha para descer à capital. E apresenta mais duas vantagens em relação ao antecessor: não foi autarca, portanto tem menos probabilidades de estar envolvido em casos de investigações judiciais, e já conhece bem o funcionamento do Governo por dentro.

Esta nomeação e o timing não deixa de transportar uma ironia: os dois secretários de Estado da Economia que desautorizaram o ministro António Costa Silva em público - quando ele defendeu um corte transversal de IRC -, são exonerados no mesmo dia em que é promovido ao núcleo duro político outro secretário de Estado que também o criticou.

Por aqueles dias, em finais de setembro, com as declarações do ministro da Economia ainda quentes, Mendonça Mendes diria numa conferência do “Diário de Notícias” que “a política fiscal tem um papel, deve ajudar a acelerar alterações, a mudar comportamentos, tem de existir para garantir o financiamento do Estado", mas "a política fiscal não é seguramente a solução mágica para todos os problemas de política económica que temos”. E foi incluído nas vozes que criticaram o colega de um Governo desarticulado. Agora será o eixo dessa articulação.