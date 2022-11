Raimundo critica Governo por “não permitir a fixação de preços do cabaz alimentar"

O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, reafirmou este domingo em Torres Novas a vocação do partido como voz dos trabalhadores, do povo e dos jovens na luta e no protesto. E assegurou que o partido não está parado no tempo.

Numa intervenção de 17 minutos, Paulo Raimundo deixou críticas ao Governo socialista, por “não permitir a fixação de preços do cabaz alimentar, dando gás à especulação”, por recusar o passe gratuito para os jovens e a imposição de limites nas rendas da casa e nos despejos, “numa altura em que o Banco de Portugal anuncia de forma vergonhosa que a prestação média do crédito à habitação aumente mais de 30% até ao final de 2023”.

“Que dizer destas opções num momento em que os grupos económicos anunciam quatro mil milhões de euros de lucros nos primeiros nove meses do ano. Que crise tão estranha é esta? Isto não é crise, é injustiça. Tudo isto, e muito mais, foi rejeitado agora mesmo no Orçamento do Estado. Ficaram pior os trabalhadores e as populações, ficaram satisfeitos os grandes grupos económicos”, declarou.

Paulo Raimundo falava no final de um almoço/comício da campanha “Faz das injustiças força para lutar! — mais salários e pensões, saúde e habitação”. Aos "adversários", que continuam a querer dar “lições” ao partido sobre o que diz, a quem diz, como diz e quando diz, o novo secretário-geral do PCP frisou que continuará, como sempre, a falar dos trabalhadores, do povo e da juventude.