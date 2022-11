Voto aos 16 anos ganha apoios

Durante anos foi uma bandeira do PAN, mas a antecipação do direito de voto para os 16 anos tem vindo a ganhar apoios e já é um dos temas da revisão constitucional que vai ocupar o Parlamento nos próximos meses. Sobretudo porque o PSD juntou-se ao PAN e ao Bloco na defesa dessa medida. E, apesar de o PS já ter dito que não, o assunto não estará fechado e os dados académicos podem entrar no debate.

“Há um conjunto de direitos aos quais só se acede o exercício aos 18 anos e, por isso, faz sentido que, sendo esse o início da maioridade e do exercício completo de decisões relevantíssimas da vida de uma pessoa, que também a participação na vida da comunidade se faça”, disse Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada socia­lista, na TSF, há dez dias. Mas convidado pelo Expresso a dar opinião sobre este assunto, o PS considera que agora não é oportuno.

