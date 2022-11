Líder da oposição interna diz ter reais hipóteses de ganhar a Ventura e alerta para “risco sério de partido ser ilegalizado”

Militante número 2 do Chega, ex-vice-presidente do partido e ainda vogal da direção, Nuno Afonso viu esta semana a distrital de Lisboa retirar-lhe a confiança política enquanto vereador na Câmara de Sintra. Em resposta, o agora autarca independente disse não excluir a hipótese de avançar com um processo-crime contra o partido que ajudou a fundar. Numa curta conversa com o Expresso, afirma ter reais hipóteses de ganhar num eventual embate contra o presidente do Chega, André Ventura. E alerta para “o risco sério de o partido ser ilegalizado”.

