Costa faz sete anos de primeiro-ministro. Agora é que é?

Quando, em março, o Governo de maioria absoluta tomou posse, depois da queda do Governo anterior, o calendário político que se abria apontava para um estranho cenário: em vez dos habituais quatro anos de legislatura, a primeira maioria absoluta de António Costa (que era na verdade o seu terceiro Governo) teria uns longos quatro anos e sete meses pela frente. No discurso da tomada de posse, o primeiro-ministro mostrou-se ciente de que o Governo não teria “sequer dois meses de estado de graça”. Não teve nem um, mas com o Orçamento do Estado para 2023 a ser aprovado esta sexta-feira, o Governo espera entrar, finalmente, num “novo ciclo”.

“Os quatro anos da legislatura começam agora”, comenta com o Expresso fonte do Executivo. É que o dia em que o OE 2023 é aprovado no Parlamento coincide precisamente com o dia em que António Costa faz sete anos de governação (tomou posse pela primeira vez a 26 de novembro de 2015) e tanto no PS como no Governo há a expectativa de que isso represente a entrada num novo ciclo. “Acalmou a fase da instalação do Governo, com um orçamento que durou seis meses, e entramos agora nos quatro anos de legislatura onde é preciso continuar a responder às contingências externas, mas de olhos no programa de Governo que é para cumprir”, diz ao Expresso a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que no Parlamento já tinha apontado para a frente ao dizer que o Orçamento era um “bom instrumento financeiro para responder ao presente e ao futuro”.