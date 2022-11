Presidente da Câmara de Paredes de Coura é candidato a sucessor de Miguel Alves na Distrital do PS de Viana do Castelo

Vítor Paulo Pereira, presidente da Câmara de Paredes de Coura, é candidato à liderança da Federação Distrital de Viana do Castelo do Partido Socialista, com a moção “Uma Federação ao Serviço das Pessoas e do Distrito”. O autarca vai a votos como candidato único a 16 de dezembro com o lema “uma Federação com intervenção e com uma voz respeitada, congregadora e mobilizadora”, seguindo-se o congresso distrital do partido a 7 de janeiro, em Melgaço.

“Uma Federação que pensa, debate, discute e faz”, sublinha Vítor Paulo Pereira, referindo que pretende “uma Federação útil, prática e ao serviço das pessoas e do distrito”. Em comunicado, o autarca antecipa que a sua candidatura estará sempre “mais preocupada com a vida das pessoas, das instituições e das empresas do distrito do que com as performances políticas”, apesar de saber que os eleitos são avaliados pelos resultados alcançados”.

O autarca de Paredes de Coura, 53 anos, a cumprir o último mandato autárquico, é membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, tendo decidido avançar como candidato na sequência da renúncia de Miguel Alves à liderança da Federação de Viana do Castelo, cargo no qual foi reconduzido no passado dia 4 de novembro. O ex-autarca de Caminha e ex-secretário de Estado Adjunto de António Costa abdicou da presidência da distrital alegando "falta de condições políticas” para manter-se em funções, após ter sido acusado de crime de prevaricação na Operação Teia.

O novo candidato à liderança da Distrital de Viana do Castelo recorda que nos últimos dez anos as exportações no Alto Minho cresceram 75% e que este ímpeto exportador “conseguiu compatibilizar a dimensão social de salvaguarda do emprego tradicional, com uma dimensão competitiva capaz de criar emprego mais qualificado e promover a especialização tecnológica”.

Perante estes indicadores, Vitor Paulo Pereira insiste na necessidade de uma economia “colaborativa de patrões e trabalhadores, centrada na inovação tecnológica e na energia verde, com objetivo de criar riqueza e competitividade em sectores estratégicos com transferência de valor de cima para baixo”.

Vítor Paulo Pereira avança defender a ideia de uma esquerda que não esteja apenas interessada na repartição do valor, mas que participe na sua criação e exija a justa redistribuição social. Na apresentação da candidatura ‘Uma Federação ao Serviço das Pessoas e do Distrito’, o autarca agradeceu o precioso empenho do até agora líder federativo Miguel Alves: “As pessoas felizes são gratas. Nós estamos profundamente gratos ao cessante Presidente da Federação e a todos os que, com zelo, empenho e abnegação, serviram o Partido Socialista”.

O candidato a líder do PS de Viana do Castelo sustenta não conhecer nenhuma fórmula infalível para obter o sucesso, mas conhece “uma forma infalível de fracassar: tentar agradar a todos”.

“Com serenidade, mas com firmeza, procurarei sempre os caminhos do diálogo e do compromisso, mas sem fugir à responsabilidade de decidir”, refere, advertindo que a sua candidatura não procurará, porém, “o consenso artificial ou a paz armada”.

“Queremos diálogo, divergência, contraditório, debate, porque isso é um sinal de vitalidade partidária”, frisa.

Por último, o autarca de Paredes de Coura preconiza que não basta reafirmar a grandeza do partido, “porque esta não é um dado adquirido”. No comunicado, alerta que a grandeza conquista-se com gestos de coragem, muitas vezes escondidos na mais humilde gente”, garantindo que não irá permanecer na sua “gaiola dourada a pensar que em solidão” conseguirá resolver todos os problemas. “Terei de ser capaz de ouvir os outros, sem perder, contudo, a capacidade de decidir”, afiança.