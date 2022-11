Parlamento despede-se de Jerónimo de Sousa com aplauso de pé

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, salientou esta segunda-feira a "cordialidade, simpatia" e "contribuição política" de Jerónimo de Sousa, tendo as bancadas à esquerda e o PSD aplaudido de pé o ex-líder do PCP. Na abertura da reunião plenária, os deputados aprovaram a substituição de Jerónimo de Sousa no parlamento por Duarte Alves, após a renúncia do ex-secretário-geral comunista.

Apesar de Jerónimo de Sousa já não estar presente, o presidente do parlamento quis, "em nome de toda a câmara, agradecer ao deputado Jerónimo de Sousa, que foi um deputado durante décadas nesta assembleia, em primeiro lugar na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia da República".

Augusto Santos Silva assinalou também que "a sua cordialidade, simpatia pessoal é reconhecida por todos, fez muitos amigos nesta câmara". "Mas queria também valorizar a sua contribuição política. A democracia vive do debate entre ideias de diferentes correntes políticas e do trabalho de cada uma e cada um de nós na representação dos seus eleitores, das ideias e das propostas das suas forças políticas", defendendo, apontando que "em todas essas áreas o senhor deputado Jerónimo de Sousa se notabilizou".

"Fica aqui com muitos amigos e, para usar um registo em que o senhor deputado Jerónimo de Sousa sempre nos enriqueceu, recorrendo à sabedoria popular, podemos dizer à amizade firme, portas sempre abertas", afirmou o presidente da Assembleia da República.

Depois, o deputado foi aplaudido de pé pelas bancadas à esquerda e PSD, tendo os deputados da Iniciativa Liberal aplaudido sentados. A bancada do Chega foi a única que não aplaudiu.

Antes de intervir na abertura do debate do Orçamento do Estado na especialidade, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, agradeceu o "trabalho e contributo para a democracia portuguesa" do comunista.

Jerónimo de Sousa apresentou no dia 8 de novembro a renúncia ao mandato de deputado à Assembleia da República, tendo sido substituído por Duarte Alves, um dos mais jovens dirigentes do partido.

Com a Assembleia da República com os trabalhos condicionados devido ao período orçamental, a substituição foi formalizada hoje com a aprovação em plenário do parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Duarte Alves, de 31 anos, era o 'número três' pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas (onde o PCP apenas elegeu dois deputados, Jerónimo de Sousa e Alma Rivera) e vai substituir o secretário-geral cessante.

O economista já foi deputado durante as XIII e XIV legislaturas e ficou conhecido por integrar a comissão de inquérito às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. No parlamento acompanhava matérias como o Orçamento do Estado e finanças, e energia.