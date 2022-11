Chega usa logotipo da Lusa em artigo a atacar Consórcio de jornalistas. Agência denuncia "abuso", partido assume "lapso""

O título do artigo é “As perigosas ligações do Consórcio de Jornalistas” e descreve as alegadas relações entre os jornalistas que denunciaram as mensagens de ódio propaladas por polícias e partidos de “esquerda” e “extrema esquerda”. Foi publicado na manhã deste sábado na edição online do Folha Nacional, o jornal do Chega e só a assinatura era verdadeiramente surpreendente: Agência Lusa.

“Não temos nada a ver com esse artigo, zero”, explica Luísa Meireles, diretora de informação da agência de informação. A Administração e a Direção de Informação da Lusa foram confrontados com a utilização abusiva do nome e da imagem da agência num artigo sobre o Consórcio de Jornalistas publicado e divulgado no ‘site’ do jornal Folha Nacional, do partido Chega, intitulado ‘As perigosas ligações do Consórcio de Jornalistas’”, lê-se numa nota interna divulgada aos trabalhadores da agência.

A autoria do artigo “é atribuída à Lusa, com a utilização do logótipo da agência e da expressão “By Agência Lusa”, o que é falso”, tratando-se, segundo a empresa, “de uma utilização absolutamente condenável por parte do partido Chega do serviço e da imagem da Lusa". "É inadmissível", conclui Luísa Meireles.

Esta situação durou, pelo menos, uma hora e foi, entretanto corrigida. “Por lapso, os textos foram publicados com o logotipo da agência Lusa. Assim que nos apercebemos do erro alterámos imediatamente a assinatura para o logotipo do Folha Nacional e, inclusivamente, adicionámos um pedido de desculpa pelo sucedido no final dos textos. Tratou-se de um lapso pelo qual a Direção do Folha Nacional pede desculpa, garantindo ainda que não foi de maneira nenhuma intencional”, responde por escrito fonte oficial do partido liderado por André Ventura.

De acordo com Luísa Meireles, o assunto foi entregue aos advogados da agência que irão analisar