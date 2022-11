Uma história de burla e furto: sócio de Ricardo Moutinho fez queixa-crime por furto

A idoneidade de Ricardo Moutinho poderia ter sido facilmente verificada pelo gabinete de Miguel Alves em setembro de 2020, antes de o então presidente da Câmara de Caminha ter levado o empresário a uma reunião do executivo e a outra da Assembleia Municipal, onde acabou por apresentar o projeto de construção de um centro de exposições e propor um contrato de arrendamento público desse edifício por 25 anos. Bastava um assessor ter ligado a um dos sócios do empresário para evitar a assinatura do contrato no mês seguinte e o pagamento de €300 mil de rendas adiantadas por parte da autarquia. Ou, em alternativa, perguntar no Ministério Público se havia alguma coisa contra ele.

Em julho de 2020, dois meses antes de ser introduzido pelo ex-autarca e ex-secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro como um investidor sólido e credível aos colegas vereadores e aos deputados municipais de Caminha, Ricardo Moutinho foi alvo de uma queixa-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.