Jerónimo reduziu 2 milhões de euros em ordenados das contas do PCP

O PCP gastou, no ano passado, €2,6 milhões para pagar os salários dos seus funcionários, o que representa uma quebra de 17% face ao ano anterior e de 41% face a 2005, o ano em que Jerónimo de Sousa assumiu a liderança do partido. Nunca os gastos com pessoal foram tão baixos nos 18 anos em que Jerónimo comandou os destinos comunistas e foi também graças a esta redução que as contas do PCP apresentaram, em 2021, um recorde estatístico e um saldo positivo de €1,6 milhões.

A autonomia financeira faz parte da estratégia política do PCP — “é um elemento central e garantia da sua independência política e ideológica”, explica o gabinete de imprensa —, e por isso mesmo foi um dos assuntos tratados na última Conferência Nacional. Manue­la Ângelo, da comissão de controlo e responsável pelas finanças partidárias, assumiu a “urgência de implementar medidas para atingir o equilíbrio financeiro”, apontando como “imprescindível o crescimento das receitas com origem na atividade e militância”, assim como a necessidade de “definir critérios rigorosos de despesa”.