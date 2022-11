PSD pede audição urgente de Mariana Vieira da Silva por causa de “medidas inúteis” durante a pandemia

O PSD requereu esta quinta-feira uma audição urgente da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após o Tribunal de Contas ter arrasado as medidas tomadas pelo ministério da Economia durante a pandemia.

“Para o Grupo Parlamentar do PSD importa esclarecer os factos e responsabilidades políticas ou outras, em torno das medidas propostas pelo Governo para o combate à pandemia, bem como o grau de execução das medidas anunciadas e a eficácia das mesmas”, pode ler-se no requerimento.

Os sociais-democratas consideram que o facto de 15 das 24 medidas extraordinárias tomadas pelo ministério não terem tido execução financeira até 31 de dezembro de 2021 só demonstra que a reação do Estado à covid-19 em matéria de apoios à economia foi “fraca” e sobretudo “cheia de propaganda”. E querem ouvir, por isso, explicações de Mariana Vieira da Silva, na Comissão de Economia, enquanto coordenadora do Governo das medidas no combate à pandemia.



Das 24 medidas - que correspondiam a um apoio total de 13.160 milhões de euros, sublinha o PSD, só nove delas tiveram execução financeira, “comprometendo-se o Estado a apoiar em 11 mil milhões de euros”.

De acordo com o Tribunal de Contas, as medidas do anterior Ministério da Economia e da Transição Digital (METD) durante a pandemia revelaram-se assim “inúteis”, uma vez que só 37,5% delas tiveram execução financeira.