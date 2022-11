PSD/Caminha pede demissão do presidente da Câmara por falta de “credibilidade” ao ter estado ao lado de Ricardo Moutinho

O PSD de Caminha pediu, esta quinta-feira, a demissão do presidente da Câmara local por falta de credibilidade política” para continuar em funções, mas Rui Lages garantiu à Lusa que não vai deixar o cargo

Contactada pela Lusa, a propósito de uma nota enviada pela estrutura local do PSD, a vereadora social-democrata que integra a bancada da coligação ‘O Concelho em Primeiro’ no executivo municipal, Liliana Silva, acusou Rui Lages de ter sujeitado Caminha “à maior vergonha de que há memória”.

“Claramente não tem condições [para exercer funções de presidente da Câmara]. Ele [Rui Lages] fez com que o concelho de Caminha passasse a maior vergonha de que há memória. Ainda no dia 2 de novembro dizia na reunião de câmara que o negócio era para manter, que o contrato estava bem, que só ia ser alterado e que depois o iria levar a reunião de câmara. Afinal, hoje, por cobardia política, com medo de enfrentar a Assembleia Municipal que nós convocamos ontem [quarta-feira, em reunião camarária], vem dizer que, afinal, vai levar à assembleia a revogação do contrato”, afirmou Liliana Silva.

Na quarta-feira, a Câmara de Caminha aprovou, por unanimidade, a resolução do contrato para construção do pavilhão multiusos que o ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro Miguel Alves celebrou enquanto presidente da autarquia, alegando incumprimento do promotor.

A vereadora no executivo municipal realçou que Rui Lages esteve “sempre ao lado do promotor, do anterior presidente da Câmara [Miguel Alves] e, nunca ao lado do concelho de Caminha”.

“Por estes motivos, por ter feito e provocado esta vergonha toda ao nosso concelho e por nos ter feito perder, desta forma, por má gestão, 300 mil euros, que nem sequer sabemos se os vamos reaver (...) acho que ele [Rui Lages] não tem nenhuma condição política para se manter à frente dos destinos do concelho de Caminha”, frisou.

Apesar de não ser deputada municipal, Liliana Silva disse acreditar que o pedido de demissão de Rui Lages seja apresentado, esta quinta-feira à noite, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, requerida pela coligação ‘O Concelho em Primeiro’ (PSD/CDS-PP/Aliança/PPM) para discutir o contrato, aprovado em 2020, que previa a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço (CET).

O ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) por celebrar aquele contrato quando era presidente da Câmara de Caminha.

“Como é que perante um escândalo destes - a um secretário de Estado é exigida a demissão imediata por não ter condições para se manter no cargo - e este presidente da Câmara, que aprovou isto há dois anos, que se manteve sempre ao lado do promotor e de Miguel Alves, inclusive aqui há 15 dias, continua a achar que tem condições para estar à frente de um concelho como o de Caminha, depois da vergonha toda por que passamos?”, questionou.

Em declarações à Lusa, o autarca socialista Rui Lages garantiu que não se vai demitir e disse que esta é a “estratégia mais fácil de quem está na oposição, pedir a quem está no poder” para deixar de “executar”. Rui Lajes assegurou estar “sempre 100% disponível, seja em reuniões extraordinárias ou ordinárias, para esclarecer os munícipes e os deputados”.

“Estou, como sempre estive, firme para responder à população do concelho de Caminha. E se os senhores deputados querem esclarecimentos, é isso mesmo que farei, porque compete ao presidente de Câmara a prestar esclarecimentos perante a Assembleia”, destacou.

Rui Lages acrescentou ter tentado “levar este processo a bom porto”, mas, “estando todas as portas negociais da diplomacia política encerradas, a câmara municipal tomou a decisão que tinha de tomar”, sob sua proposta.

“Estou firme e de cabeça erguida para enfrentar todos os desafios que nos são propostos. Por isso mesmo, estarei sempre ao lado da população do concelho de Caminha, na defesa intransigente do interesse público municipal”.

Na quarta-feira, Rui Lages adiantou que irá “acionar os mecanismos legais para que a câmara municipal tenha, em seu poder, o dinheiro que foi adiantado a título das rendas do vigésimo quinto ano do contrato de aluguer do CET e de todos os demais procedimentos necessários”.

Em causa está um valor total de € 369 mil, € 69 mil euros de IVA e, os € 300 mil da renda.