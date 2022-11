IL: Lista de Simões de Melo diz-se desiludida com “cordões sanitários” e rejeita apoiar Carla Castro

É oficial. A lista B ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal (IL), encabeçada por Nuno Simões de Melo, rejeita apoiar a candidatura de Carla Castro à liderança do partido e não só não avançará com proposta alternativa para a direção como recusa apoiar qualquer das candidaturas apresentadas. O apelo é para que os seus apoiantes “votem em consciência”.

Tal como o Expresso noticiou, o primeiro rosto da oposição interna na IL esteve a negociar com a equipa de Carla Castro um eventual apoio à candidata liberal, mas não chegou a acordo. Em causa esteve uma troca de apoio por lugares na equipa da comissão executiva (direção), o que foi recusado pela candidata.

“A candidatura de Carla Castro decidiu ser abertamente contra o Liberalismo Clássico, afinando pelo mesmo diapasão de Rui Rocha”, afirma a lista de Simões de Melo, em comunicado, criticando a falta de “rutura” com a linha atual da direção e a lista do candidato apoiado pelo ainda líder, que acusa de estar “comprometida à nascença” face à falta de transparência e democraticidade.

“Para desilusão nossa, esta candidatura afadigou-se a desenhar ‘cordões sanitários’ e ‘linhas vermelhas’, internos e externos, num apoio tácito à continuação a longo prazo do domínio socialista sobre Portugal, sem enjeitar acordos futuros com a esquerda”, acrescenta.

Perante um ambiente “altamente bipolarizado”, a lista B ao Conselho Nacional apela, assim, aos seus simpatizantes para votarem em consciência, garantindo que exercerá “intenso escrutínio” sobre as duas candidaturas.

No comunicado, a lista do coronel Simões de Melo, deputado municipal em Mafra, assegura que o foco coninuará em representar a oposição a “esta linha de continuidade” que poderá ameaçar o “crescimento” do partido. “Estamos por isso empenhados em representar da melhor forma os militantes do partido no Conselho Nacional, através da nossa candidatura ao órgão”, lê-se.

Para o Conselho Nacional existem cinco listas, três que já foram anunciadas e duas que em breve deverão ser oficializadas. Os membros dos órgãos sociais da IL serão eleitos na VII Convenção Nacional, agendada para 21 e 22 de janeiro, em Lisboa, e que irá escolher o sucessor de Cotrim de Figueiredo.