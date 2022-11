Revisão Constitucional obriga IL a convocar Conselho Nacional extraordinário esta quinta-feira

Vinte e dois membros do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal (IL) pediram uma reunião extraordinária com “carácter de urgência” para discutir o projeto de revisão constitucional entregue pelo partido no Parlamento. A reunião foi agendada para esta quinta-feira à noite, pelas 21h, e será realizada por “via remota”, segundo fonte oficial do partido.

