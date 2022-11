Ventura alude a ‘bomba atómica’: se Costa não der explicações sobre ajustes diretos, “última palavra terá de ser do Presidente”

O tema era “a Segurança Social e a sustentabilidade das contas públicas”, mas André Ventura aproveitou o discurso de encerramento da I Conferência Parlamentar do Chega para deixar recados ao Governo e à liderança social-democrata. O presidente do partido exigiu esta terça-feira explicações do primeiro-ministro sobre três ajustes diretos feitos entre a autarquia lisboeta, então liderada por António Costa, e Miguel Alves, o secretário de Estado adjunto que se demitiu na quinta-feira. Segundo a TVI, Costa pagou mais de 80 mil euros a Miguel Alves em ajustes diretos para assessoria na Câmara de Lisboa .

