Socialistas em alerta e com "gelo nos pulsos" para imprevisibilidade de Marcelo

Num jogo típico de coabitação em maioria absoluta, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa viveram na última semana um pico de tensão política que deixou o Partido Socialista em estado de alerta: “Até onde pode ir Marcelo?” A ordem interna é para conter reações a um chefe de Estado imprevisível e a quem sabem que não podem “dar pretextos”.

No sábado, o Presidente da República aproveitou uma plateia mesclada de poder local, regional e central para disparar mais um tiro de pólvora ao Governo (na pessoa da ministra da Coesão, que estava à mão) pelo que considera ser a fraca execução do PRR. O primeiro-ministro, na segunda-feira, tentou desvalorizar, falando de “criatividade” presidencial em nome da boa relação institucional que não lhe interessa perder, mas deixou o presidente do PS avisar Marcelo de que tinha sido “infeliz”.