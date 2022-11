Apoio para rendas de estudantes deslocados e outras 39 alterações ao Orçamento. PS garante efeito neutro no défice

No último dia do prazo para entrega das propostas de alteração ao Orçamento do Estado, o PS apresentou 40 alterações pontuais em quatro áreas globais: apoio às empresas, combate à evasão fiscal, coesão territorial e apoio aos jovens. Socialistas garantem disponibilidade para discutir e votar propostas de “outros partidos democráticos” e deixam claro que alterações propostas garantem a neutralidade orçamental.

