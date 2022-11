Revisão Constitucional: PAN e Livre discordam do 'timing', mas vão também a jogo com medidas "cirúrgicas"

Apesar de não concordarem com o timing da revisão constitucional, durante a fase da especialidade do OE2023, o PAN e o Livre não querem ficar de fora do processo e vão apresentar também projetos com medidas “cirúrgicas”. As propostas de Inês de Sousa Real e Rui Tavares ainda estão a ser concluídas, mas vão incidir sobre algumas das principais bandeiras dos partidos, ao que apurou o Expresso.

