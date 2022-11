Recado de Marcelo a Abrunhosa: líderes das CCDR falam em precipitação, descartam desperdício de fundos, mas sem pôr a mão no fogo pelo PRR

O aviso do Presidente da República a Ana Abrunhosa, a ministra da Coesão Territorial a quem vaticinou um dia “super infeliz”, se descobrir que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que “deve ser” - “e nesse caso não lhe perdoo” -, foi desvalorizado à laia de “momento criativo” por António Costa. Sábado, num dia “super feliz”, o da inauguração dos Paços do Concelho do município da Trofa, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa esclareceria, pouco depois, que estava a pensar no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), porque “o resto”, sabe que “vai avançando”.

