PS e PSD discutem hoje projetos: a revisão constitucional em dez perguntas e respostas

PS e PSD são os dois partidos necessários e suficientes para aprovar alterações à lei fundamental. Ambos debatem esta quinta-feira os seus projetos: o PSD em Conselho Nacional, depois de na quarta-feira ter tido uma reunião muito contestada do grupo parlamentar; o PS discute de manhã no grupo parlamentar e à noite na Comissão Política, depois de esta quarta-feira já ter sido assumido que vai mesmo avançar com um projeto e que não será minimalista como o primeiro-ministro chegou a defender.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler