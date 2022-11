Reunião da bancada do PSD durante audição do ministro da Economia: deputados falam em “falta de consideração”

Os deputados do PSD reúnem-se esta tarde para ficarem a conhecer o projeto de revisão constitucional do partido. A reunião está marcada para as 18h, quando ainda estará a decorrer a audição no Parlamento do ministro da Economia e do Mar, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. Ou seja, além de revelarem o seu “descontentamento” por não estarem a ser ouvidos no processo, alguns deputados sociais-democratas lamentam a sobreposição de compromissos parlamentares.

