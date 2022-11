Deputados do PSD reúnem-se quarta-feira para conhecerem projeto de revisão constitucional do partido

O PSD marcou uma reunião do grupo parlamentar para esta quarta-feira, a véspera do Conselho Nacional extraordinário durante o qual será discutido o projeto de revisão constitucional do partido. Num email enviado aos deputados, na tarde de segunda-feira, a que o Expresso teve acesso, lê-se que a reunião terá como “ponto único” a apresentação da proposta social-democrata pelo vice-presidente António Leitão Amaro.

