Convenção da IL será marcada só a partir de 20 de janeiro

A VII Convenção da Iniciativa Liberal (IL) já não se realiza em dezembro. Foi aprovada uma moção este domingo, em Coimbra, que prevê que a reunião magna “não se possa realizar antes de 20 de janeiro”.

A proposta foi apresentada pelo conselheiro Paulo Lopes, de Famalicão, durante a primeira parte da reunião do Conselho Nacional (CN) e contou com 45 votos a favor, 8 contra e 9 abstenções, ao que apurou o Expresso. Mas os resultados oficiais só serão anunciados no final da reunião.

Na parte da tarde será decidida a data exata e o local da reunião magna para eleger o novo presidente da IL.

O adiamento da convenção corresponde a uma primeira vitória do candidato à liderança da IL. Recorde-se que vários conselheiros e Rui Rocha defenderam o adiamento da Convenção para janeiro para dar mais espaço para eventuais candidaturas à comissão executiva (direção).

"É importante que este processo decorra com tempo para que possam surgir todas as candidaturas que se pretendam apresentar e, sobretudo, para que os membros da IL tenham tempo para avaliar os diferentes programas e conhecerem bem os candidatos”, sustentou o candidato liberal.

Já Carla Castro começou por se manifestar “confortável” com a data prevista, em dezembro, mas recuou depois e garantiu que não iria votar, nem propor qualquer data.