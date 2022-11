Convenção da IL agendada para 21 e 22 de janeiro em Lisboa

A VII Convenção da Iniciativa Liberal (IL) para eleger o novo líder foi agendada para os dias 21 e 22 de janeiro, em Lisboa.

A decisão foi tomada por larga maioria no final da reunião do Conselho Nacional, que decorreu este domingo num hotel em Coimbra, e que aprovou também o regimento da reunião magna. Até agora estão dois candidatos na corrida: Rui Rocha e Carla Castro, ambos membros da atual comissão executiva.

A VII Convenção Nacional da IL irá eleger a composição dos órgãos sociais do partido para os próximos dois anos. Será aprovada a nova comissão executiva (direção), a moção de estratégia global e eleitos os membros do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização.

(Em desenvolvimento)