PSD não aproveita para ir ao ‘mercado eleitoral’ da IL

A posição oficial do PSD relativamente à disputa interna na Iniciativa Liberal (IL) é de respeito pela “dinâmica própria” dos partidos. Também os sociais-democratas estiveram envolvidos em refregas mais ou menos espinhosas, a últimas das quais, bem recente, para eleger o atual líder, Luís Montenegro. Por isso, a direção nacional do PSD opta pelo distanciamento e garante não estar a “olhar pelo retrovisor” para os liberais. No entanto, há quem admita que as eleições internas na IL são de “extrema importância” para o PSD. “Ideologicamente, estamos a falar de vizinhos que têm uma constância a roubar-nos eleitorado”, admite ao Expresso uma fonte parlamentar, acrescentando que poderá ser necessária “uma nova postura” dos sociais-democratas para captar os eleitores que lhes fugiram.

Tudo dependerá de vingar ou não uma abordagem mais “popular” — ou populista —, que João Cotrim de Figueiredo, líder demissionário da IL, disse não ser capaz de personificar quando anunciou que não seria candidato às eleições antecipadas de dezembro. Se os liberais optarem pela vertente populista, isso “abre espaço” para o PSD ir buscar eleitorado que perdeu, porque “já há um partido populista no sistema democrático, o Chega”, equaciona a fonte social-democrata. Nesse cenário, “como partido responsável, do eixo governativo e de centro-direita”, o PSD estará “mais liberto para piscar o olho ao eleitorado”. Caso os liberais optem por manter a estratégia seguida até aqui, o PSD estará obrigado a “repensar a sua abordagem” — sobretudo junto do eleitorado jovem, para quem a IL tem “uma mensagem muito direta”.