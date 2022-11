Divisão na IL tem primeiro teste no domingo com agendamento da Convenção

Pela primeira vez, a disputa interna do Iniciativa Liberal (IL) coloca à prova o partido. Os candidatos à liderança do IL pedem elevação no debate, mas a campanha interna já aqueceu, com trocas de acusações de caciquismo e colagem à ala conservadora. Nas plataformas liberais “o circo está a pegar fogo”, segundo vários membros do partido ouvidos pelo Expresso. Nas redes sociais o cenário era também idêntico, mas já acalmou. Agora, os apoiantes de Rui Rocha e Carla Castro manifestam-se ‘dentro de portas’, enquanto aguardam a data da convenção, que será definida este domingo, no Conselho Nacional que vai reunir-se em Coimbra.

“É o jogo do vale tudo”, diz ao Expresso Rafael Corte Real, membro da comissão executiva (direção), que já declarou apoio a Carla Castro e que confessa não ter apreciado a “jogada política” de Cotrim Figueiredo e Rui Rocha. “A forma como se lançou o candidato é lamentável. Era terrível se houvesse só uma candidatura”, defende, apontando para o forte apoio que a candidata tem nas bases.

