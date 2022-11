Defesa: Helena Carreiras recua nos 'patrulhões' com chumbo do Tribunal de Contas e promete aumentos como os da PSP e GNR

Depois de o Presidente da República ter pedido “uma nova dignidade na hierarquia das políticas públicas e na afetação de recursos” à Defesa Nacional - e apesar das críticas de ex-chefes e da contestação das associações militares -, a ministra da Defesa garantiu ao Parlamento, esta sexta-feira, que o orçamento aumenta as verbas de funcionamento dos ramos em €23 milhões (uma conta artificial, mas já lá vamos) e prometeu aumentos salariais nas Forças Armadas equivalentes aos da PSP e GNR. Perante a notícia do chumbo definitivo do Tribunal de Contas ao modelo de contratação para a construção de seis Navios de Patrulha Oceânicos (NPO), Helena Carreiras admitiu a derrota e informou os deputados que a contratação vai voltar ao modelo anterior (com os procedimentos concentrados no ministério e na Marinha).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler