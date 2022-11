Partidos divididos sobre Mário Centeno e a defesa das taxas de juro para combater inflação

Cada um leu as palavras de Mário Centeno ao sabor do que mais lhe convém. O governador do Banco de Portugal (BdP) deu uma entrevista ao “Público” em que defende a política do Banco Central Europeu (BCE) de subida de juros para combater a inflação. O Chega pede a saída de Centeno porque “deixou de representar os interesses de Portugal e deixou de representar os interesses do Governo português em Bruxelas”, como disse André Ventura esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

