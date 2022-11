Governo, Chega e BE contra reversão do corte de 5% nos salários dos políticos. PCP é a favor, PSD e IL em silêncio

Primeiro, António Costa deu o mote, mas em tom jocoso: o único corte que ainda se mantém dos tempos da troika é o de 5% nos ordenados dos políticos, mas ainda não tinha encontrado quem fizesse a proposta do fim desse corte. Afinal há quem defenda: a Associação Nacional de Muncipios (ANMP) quer ver reposta a remuneração por inteiro dos autarcas locais a partir do próximo ano, reivindicação defendida no parecer sobre o Orçamento do Estado para 2023 que entregou no Parlamento. A reversão do corte de 5% na folha salarial dos políticos locais, parlamentares, governantes e Presidente da República, penalização ditada pela troika, há mais de uma década não tem, contudo, apoios parlamentares.