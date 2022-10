Orçamento para 2023: PS acusa líder do PSD de fazer oposição de forma "absolutamente deplorável"

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, acusou na sua rede social twitter de Luís Montenegro fazer oposição de forma “absolutamente deplorável”. A critica do “numero dois” da direção socialista, diz que o líder do PSD usa as consequências da guerra na Ucrânia como "arma de arremesso político".

Esta foi a reação à intervenção proferida pelo líder do PSD, no sábado, em Lisboa, durante a Cimeira Ibérica da Juventude -- iniciativa promovida pela Juventude Social Democrata (JSD) e pelas Nuevas Generaciones (NNGG), a organização jovem do Partido Popular espanhol.

O presidente do PSD defendeu que as contas públicas certas não são "o fim da política", mas "um instrumento, um pressuposto" da ação governativa, acusando o PS de estar a deixar “o país e os portugueses piores”.

Montenegro afirmou também que a entidade em Portugal que mais impostos extraordinários "exorbitantes" cobrou aos portugueses "foi o Estado socialista".

Para o secretário-geral adjunto do PS, esta forma de Luís Montenegro fazer oposição "já não é apenas matreira, é absolutamente deplorável".

"Vivemos um tempo de guerra e a escolha do líder do PPD/PSD é clara: usá-la como arma de arremesso político. Perante adversários que deveriam ser comuns, a guerra e a inflação, Luís Montenegro escolheu outro caminho, com demagogia sem limites", escreveu João Torres.

O dirigente socialista contrapôs, depois, que o peso dos impostos no PIB (Produto Interno Bruto) é atualmente inferior ao de 2015.

"Invocar a carga fiscal, que considera o peso das contribuições para a Segurança Social, porque hoje há mais e melhor emprego, é atirar areia para os olhos dos portugueses", advogou o secretário-geral adjunto do PS.

Lusa/Fim